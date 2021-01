Anne Hathaway confesó que desde que inició su carrera profesional ha vivido con una molestia que nadie sospechaba, pues no le agrada su nombre.

Durante su participación en el programa ‘Jimmy Fallon, The Tonight Show’, la protagonista de la cinta ‘El diablo viste a la moda’ reveló algunos detalles de esta penosa situación.

Todo comenzó cuando el presentador titubeó por la manera de saludarla y la cuestionó sobre cómo quería que se refiriera a ella, si como Anne o Annie, instante en que la actriz manifestó:

“Llámame Annie. Todos, llámenme Annie, por favor. ¿Podemos hablar un segundo de mi nombre?… Cuando tenía 14 años hice un anuncio y tenía que hacerme mi tarjeta del sindicato de actores. Mi nombre es Anne Hathaway, así que parecía la opción correcta, pero nunca se me ocurrió que el resto de mi vida la gente me llamaría Anne”.

Aunque hasta este momento no parecía que hubiera gran problema con su nombre de pila, Hathaway agregó: “la única persona que me llama Anne es mi mamá y solo lo hace cuando está enojada conmigo. Muy enojada. Así que cada vez que hago algo en público y alguien me llama por mi nombre, creo que me van a gritar. La gente me dice: ‘¡Anne!’, y yo estoy en plan de ‘¿Qué?, ¿qué hice?’”, detalló.

Finalmente, la estrella de Hollywood destacó que en sus proyectos también se encarga de hacerles saber a todos cómo deben llamarla.

“Nadie está cómodo llamándome Anne. No encaja. Soy Annie, en mis proyectos me llaman Miss H o Hath, así que lo que prefieran. Díganme lo que sea, menos Anne”, remató.