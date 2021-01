San Juan del Río, 14 Enero 2021.- Aún cuando el sector salud en el estado ha realizado el llamado para que la gente se vacune contra la Influenza, en San Juan del Río en ninguna clínica o centro de salud existe esa posibilidad.

De acuerdo a los propios trabajadores, en algunos casos déspotas y groseros, sobre todo los de seguridad, como es el caso de la clínica del ISSSTE, ni siquiera te dejan acercarte y de inmediato te sacan de las instalaciones si preguntas por la vacuna.

“No hay, que no estás viendo el letrero de que no hay vacuna… que no hay que no ves”, así es la respuesta del personal que trabaja en la seguridad del ISSSTE.

En las clínicas del IMSS y centros de Salud, el personal médico y los propios derechohabientes, refieren que no hay vacuna, que a pesar de que han asistido varias veces para la aplicación les dicen que no ha llegado.

De esta manera, las personas de la tercera edad, adultos mayores y menores de edad, que son quienes deben vacunarse de manera prioritaria también contra la Influenza, no la han podido encontrar.

Médicos particulares por su parte han referido que los problemas de salud de vías respiratorias se han incrementado y que la mayoría de gente que asiste a consulta, manifiesta que no ha encontrado vacuna para prevenir la Influenza.