Danna Paola brindó detalles del complicado momento que vivió luego de enterarse que su nueva producción discográfica había sido filtrada en internet a tan solo 24 horas de su lanzamiento internacional.

La cantante reveló en entrevista para el programa Venga la Alegría que nunca imaginó vivir una experiencia de este tipo, por lo que al enterarse de la noticia entró en pánico.

“Como artista y como persona dije ‘ay, esas cosas a mi no nunca me van pasar’, y dicho y hecho, en el lanzamiento más importante creo que hasta el día de hoy en mi vida, en mi carrera, que es Knock Out, mi nuevo álbum, pues lo único que sé es que se filtró el álbum, y yo entré en shock, y grité, y fue como muy loco el que no podía creer lo que estaba pasando”, explicó.

Afortunadamente, Danna contó con el apoyo de las diversas plataformas digitales para contrarrestar esta acción. “Igual yo no sé mucho de tecnología, pero las plataformas obviamente por proteger el contenido, y para que saliera de buena calidad y todo, pues lanzó el álbum antes de tiempo, literal, un día antes, ya que alguien, no sé cómo, alguien lo había filtrado antes de tiempo”.

Por último, la artista se dijo tranquila y satisfecha por la solución que tuvo su caso.

“Ya respiré, yo estoy muy emocionada, muy feliz, muy agradecida, creo que todo pasa por algo, y creo que están tan ansiosos de escuchar el álbum como yo, casi entro en un colapso nervioso, este álbum me ha dado muchos colapsos nerviosos, se los juro, yo creo que desde el día uno que lo empecé a componer, entonces pues nada, pues lo tenemos ya un día antes”, finalizó.