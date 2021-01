Querétaro, 7 Enero 2021.- Verónica Estrada, de 43 años de edad y que actualmente radica en el Estado de Querétaro, resultó víctima de COVID 19, a pesar de haber guardado cuarentena y hacer caso a todas las recomendaciones sanitarias.

Vero, como la llaman sus amigos, es madre de un pequeño de 12 años y sufrió uno de los capítulos más complicados de su vida o al menos así lo relata.

Ella junto a su hijo estuvieron en cuarentena desde el inicio de la contingencia, además tuvieron que adaptarse al servicio a domicilio para evitar tener contacto con otras personas.

Pero desafortunadamente en dos ocasiones se vio en la necesidad de salir de su hogar.

“Salí a la verdulería para comprar algo, para aguantar la semana, también fui a la ferretería con mi cubrebocas y todo, pero después me sentía constipada, pensaba que me iba a dar gripa, no habían pasado 24 horas cuando yo tenía cuarenta de temperatura”, relató la joven madre.

Conforme pasaron los días, la salud de Verónica iba de mal en peor, pues ya empezaba a reaccionar su cuerpo con más síntomas.

“Me empezó la congestión, no podía respirar, dolor de cabeza, estos dolores son distintos, no es un dolor de cabeza como el clásico, no se siente igual, uno sabe cuándo algo está más”, subrayó.

Verónica decidió llamar a la línea covid de Querétaro, los cuales le recomendaron acudir al Hospital General para realizarle la prueba. Tres días fue lo que duró internada sin tener contacto con otras personas, solo con las enfermeras.

“No estás en contacto con nadie, no hay ruido, no hay personas, no te dejan meter el celular, las enfermeras solo entran a darte el medicamento y se vean. Nunca había sentido ese miedo, pensé que me iba a morir, lo peor de la enfermedad es que la pasas solo”.

Después de varios días Verónica fue dada de alta para continuar su cuarentena en casa, aunque ahí no terminaría su peregrinar, pues se tuvo que enfrentar a la discriminación por parte de sus vecinos de los condominios donde actualmente vive con su hijo.

“La administradora consiguió los teléfonos de mis familiares y les empiezan a llamar, no querían que regresara a mi casa, me empezaron a ofender y decirme que porque no me cuidé”.

Actualmente Verónica se encuentra dada de alta, para ella es muy importante que se cuiden, comparte su testimonio en grupos de redes sociales con el fin de poder ayudar a informar sobre el virus que pensó le quitaría la vida.

Además, dice que lo peor de pasar por esta situación fue ver la cara de agonía de las personas, que se debaten entre la vida y la muerte. También mando un gran reconocimiento al Hospital General, pues dice que sus instalaciones para recibir a pacientes de covid son de primer nivel.