Querétaro, 7 Enero 2020.- Desde hace 35 años, ropa para recién nacidos, pans de niños y niñas, calcetines de todas las medidas y vestidos coloridos, es lo que se puede encontrar en el local de la señora Antonieta Flores, en el mercado de “El Pueblito”.

El negocio le ayudó a sacar adelante a su familia, y así darles educación a los seis hijos que tiene, pero ahora la historia lleva un rumbo distinto, con un gran suspiro la señora Antonieta, de 65 años de edad, recuerda los días buenos de venta, esperando su regreso.

“Ahorita la venta es muy baja, es muy poca gente que llega conmigo, cuando se vendía bien, me llevaba 600 pesos diarios, ahora hay días que no me llevo nada, espero algún día vender como antes, antes estas fechas de noviembre, diciembre y un poco de enero eran buenos días, lo que nos salvaba era la venta de vestimenta de los niños, su ropón, cobijas, era lo que más pedían, ahorita ya no, todos andan muy gastados, es la peor crisis que he pasado desde hace 35 años “.

Pero el esfuerzo que hizo años trabajando en días festivos, fechas importantes, cumpleaños y sin descanso para darles un mejor futuro a sus hijos, hoy son ellos quienes le agradecen y ayudan económicamente.

“Yo antes les daba a mis hijos, ahora es al revés, ellos me dan a mí, aunque todos ya tengan su familia, con eso es lo que me ayuda para mis gastos, porque hay días que no gano nada, pero mis muchachos me dan”, comentó la señora Antonieta.

Ella recomienda a todos los hijos que tienen la posibilidad de ayudar a sus padres lo hagan, no dejarlos solos, más cuando ya son personas mayores y no es tan fácil conseguir trabajo.

Considera que en estos tiempos las familias deben estar unidas ante la adversidad económica, de salud y emocional, que se enfrenta en la actualidad.

“Así como hay hijos que dan, también hay quienes no, procuren estar con sus padres en este momento tan difícil, el sentimiento de una mamá cuando te ayudan, es de amor muy grande, más cuando a ellos les nace decirte ¿mamá que te hace falta?, y si están al día como muchos de nosotros, mínimo una llamada, nuestro regalo de navidad o de reyes es que nuestros hijos estén unidos y que nos apoyemos en esta crisis económica que apenas se va a poner buena”, concluyó la señora Flores.