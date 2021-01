Héctor Parra asistió a la Fiscalía General de Justicia acompañado de su abogado, Daniel Blanco Torres, para continuar con el caso legal que existe contra su ex pareja, Ginny Hoffman, y Alexa Parra, luego de que ambas lo señalaran de abuso sexual y violencia intrafamiliar hacia la hija de ambos actores.

“Lo que venimos a hacer el día de hoy fue a ratificar y ampliar la denuncia de Ginny Hoffman por el delito de violencia familiar. Asimismo, se solicitaron diversas actas de investigación, dentro de ello se solicitó un oficio que va dirigido al Centro de Atención a Riesgos Victimales para que sea valorado psicológicamente el señor Héctor, para efecto de acreditar los hechos que se le atribuyen a Ginny Hoffman que cometió en contra del él y de su menor hija, bueno actualmente mayor de edad, Alexa”, explicó el abogado en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Conjuntamente, la defensa del actor aseguró que van actualizando mes con mes el monto de las pérdidas económicas que ha tenido Parra, pues mientras el proceso continúa no se puede tener una cantidad precisa.

Por su parte, Héctor no quiso confirmar ni desmentir que hasta este momento la suma de pérdidas haya llegado a más de 2 millones de pesos. “No lo sé, es real, no lo sé, como tal la cifra no la sé, pero justamente mis abogados se han encargado de más o menos ir cuantificando cuánto aproximadamente (he perdido). Cuando empezó todo esto yo ya tenía dos proyectos en puerta, ya listos para arrancar, obvio, me los cancelaron, y en medida que siga avanzando esto, y eso ya queda en manos de las autoridades correspondientes, definir cuánto fue lo que realmente se me tiene que resarcir, porque si ha sido muy difícil”.

Finalmente, el artista manifestó que su parte emocional está desgastada, por lo que no descarta incluir en el proceso legal los gastos de ayuda psicológica.