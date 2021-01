A pesar de que se esperaba que este miércoles se realizara la audiencia en la que se presentarían Eleazar “N” y Tefi Valenzuela para definir si el actor enfrentaba su proceso legal en libertad, ahora se ha revelado que la fecha ha sido aplazada.

Trascendió que el encuentro entre el mexicano y la peruana quedó pendiente debido a que los procesos penales se han atrasado por la contingencia sanitaria que se vive en la ciudad de México por la pandemia de Covid-19.

“Ahora será hasta el día 31 de enero, pero siempre hay guardias para estos casos cuando hay personas privadas de la libertad; supuestamente mañana se va a ver si hay una cita”, dijo una persona cercana a la familia de Eleazar a un diario de circulación nacional.

De la misma manera, se informó que el artista se ha mantenido en contacto con su familia para hacerles saber que se encuentra bien, además de solicitarles que no acudan al reclusorio.

“Él no ha querido (que lo visiten) para no exponerlo, porque es vergonzoso para él y para todos, no ha permitido que nosotros vayamos, ni nadie, nos ha pedido de favor que no. Su mamá me ha dicho que hacen todo lo posible porque él esté afuera, quieren que ya salga y esta mala experiencia quede atrás”, añadió la fuente.

Como se recordará, el artista fue detenido el pasado mes de noviembre, luego de que Valenzuela lo señalara de violencia familiar equiparada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tras una fuerte discusión que sostuvieron en el departamento donde vive la joven.