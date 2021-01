Gabriel Soto sigue enfrentado las consecuencias de la filtración de su video íntimo, y pese a que su novia Irina Baeva se ha mostrado frente a las cámaras apoyando al actor, ahora ha trascendido que la artista rusa está muy molesta con la situación.

De acuerdo a una publicación de circulación nacional, un amigo de la pareja contó que la actriz no está nada contenta pues “no le salen las cuentas” con las fechas en que Soto grabó el video y ahora no parará hasta saber con quién la engañó.

“Él le juró que ese video era muy viejo, que ya ni se acordaba a quién se lo había mandado, que estaba borracho y solo. Con tal de que le creyera, se atrevió a decirle que era cuando todavía no la conocía, en el tiempo que estaba con Geraldine, que había sido una de las tantas peleas que había tenido con ella, que se fue de la casa y que se puso cachondo con una amiguita, pero no recuerda quién era”, dijo la fuente sobre la explicación que en primera instancia le dio Gabriel a Irina.

Y aunque al parecer Baeva sí le creyó al principio, con el paso de los días las cosas cambiaron. “Comenzó a ver las redes sociales y programas de espectáculos y le calentaron la cabeza… la gente se puso a analizar el video, toma por toma, para probar que no era viejo, porque Gabriel trae el mismo look y también sus tatuajes; además, Irina se dejó influenciar por gente que trabaja con ella, quienes le decían que no fuera tonta, que era obvio que ese video sexual era actual, que iba a ser el hazmerreír”, dijo el amigo de la pareja.

Al respecto del reclamo de la artista, la fuente relató: “le dijo que no quisiera verle la cara porque ella sabía a quién le había mandado ese video. Tiene varias candidatas en la cabeza, pero eso se lo dijo porque estaba muy molesta, sentía que le estaba viendo la cara. Que sabía perfecto de cuándo era ese video y a quién se lo había mandado, pero que quería que al menos tuviera el valor de confesárselo, ya que la había ca$%&#; quería presionarlo para que hablara, porque como te digo, en realidad no sabe para quién era ese video”.

Asimismo, la persona reveló que el video íntimo no se grabó hace varios años, sino hace apenas unos meses. “Le dijo que no le mintiera, que sabía que ese video lo grabó en septiembre pasado cuando ella estaba en Nueva York perfeccionando su inglés, y él no la pudo acompañar en ese viaje porque estaba por iniciar las grabaciones de la telenovela que protagoniza”.

Finalmente, el amigo de la pareja considera que esto no será un motivo de separación entre ellos. “Conociéndola, no; ella va a hacer hasta lo imposible por dar con la verdad. Públicamente hará creer que todo está bien entre ellos, pero no va a descansar hasta saber con quién la engañó Gabriel”.