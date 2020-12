San Juan del Río, 30 Diciembre 2020.- Por lo menos cuatro funcionarios de la administración municipal, así como el alcalde Memo Vega, han resultado positivo a la prueba de Covid-19, por lo que se encuentran en aislamiento.

Durante la sesión de cabildo realizada hoy para la aprobación del presupuesto de egresos 2021, se dijo que entre los casos Covid está el Secretario de Administración y el Secretario Particular del alcalde.

El sindico, Germain Garfias Alcántara, confirmó que además del alcalde, están contagiados el secretario particular de la Presidencia Municipal, Fernando Zamorano Estrella, así como su subalterno, Carlos Camacho Durán; el secretario de Desarrollo Social, Sebastián Ledesma Mina y el secretario de Administración, Oswaldo García Du Pont.

Memo Vega, precisó que todos se encuentran recuperándose de forma favorable y recalcó que “Varios de ellos ya van de salida”.

El regidor dijo desconocer la cantidad de servidores públicos que hasta el momento han sido confirmados de contagio por la enfermedad, pero reconoció que ningún funcionario ha presentado consecuencias fatales.

El presidente municipal señaló, durante la sesión de cabildo, que su recuperación ha sido satisfactoria y que hasta el momento se encuentra bien.

Sin embargo, destacó que por recomendaciones médicas continuará aislado, por lo que solicitó a los integrantes del Ayuntamiento la autorización para que su presencia fuera de manera digital a través de la plataforma Zoom.

“Quisiera solicitar al Ayuntamiento de que autorice mi presencia de manera virtual a través de la aplicación Zoom, a pesar de que ya me encuentro mejor compañeros, les mando un cordial saludo a todos los presentes, por recomendaciones del médico se tomó la decisión de no asistir a la sesión para evitar poner en riesgo a alguien, a pesar de que ya cumplí digamos los días mínimos de aislamiento, el médico me recomendó no arriesgarme y resguardarme unos días más”, finalizó.