San Juan del Río, 16 Diciembre 2020.- Esta noche el alcalde de San Juan del Río, Memo Vega Guerrero, informó a través de su cuenta de Factbook, el contagio de Covid-19 de dos integrantes de su familia, por lo que manifestó que permanecerá aislado como lo establecen los procedimientos.

Dijo que no desatenderá sus labores cotidianas al frente de la presidencia municipal y que a través de las herramientas tecnológicas seguirá atento a su responsabilidad al frente de la administración.

“Les informo, dos miembros de mi familia han dado positivo a COVID-19, tal como marca el procedimiento, me aisló hasta en tanto me dan resultados de las pruebas que ya me he realizado. Mi familia y su servidor nos encontramos bien. Estaré atento a mis responsabilidades vía remota”, posteó el edil.

Cabe destacar que el Presidente memo Vega, se ha mantenido desde el inicio de la contingencia, al frente de sus actividades y ha realizado labores importantes para atender a la ciudadanía, siempre bajo los protocolos sanitarios pero cercano a la gente para brindar los apoyos necesarios.

El edil se mantendrá aislado durante la evolución de la salud de su familia, que dijo están bien y en aislamiento, por lo que esperará a que le den los resultado de la prueba que mencionó ya se ha realizado.

“Mi familia y su servidor nos encontramos bien”, puntualizó el edil.