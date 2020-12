Cristian Castro, fiel a su estilo, retomó el controversial tema de tomar en mamila, luego de que su ex esposa Gabriela Bo revelara que al cantante le gusta dormir en las noches mientras se toma su leche con un biberón.

A pesar de que el hijo de Verónica Castro nunca negó las declaraciones de su ex, ahora el artista sorprendió al publicar una imagen en la que aparece con un biberón en la boca.

Además de la fotografía donde se muestra con una mamila que lleva el personaje de ‘Elmo’ (Plaza Sésamo), el cantante escribió en italiano: “Un poco más maduro cada día”.

Como se recordará, fue hace más de dos años cuando la argentina relató en un programa de espectáculos de su país, que Cristian les pedía a sus empleadas domésticas que le prepararan su biberón con leche.

“Se los preparaba una mujer que trabajaba en la casa. Es que él tenía muchas cosas para niños en la casa porque iban sus sobrinos a quedarse. Y era un vasito con el chupón”, contó Bo en dicha ocasión.

Declaraciones que el también hijo de Don Manuel “El Loco” Valdés admitió tiempo después en el programa “El Gordo y la Flaca”.

“Bueno, la verdad es que me gusta mucho sentir cosas que sentía cuando era niño y que me gustaban mucho de niño, como a todos los varones supongo, que nos callamos muchas cosas porque queremos ser grandes y que no nos digan “ay, que niñito”, “eres un bobito”. A mí no me importa, me da por hacer cositas así… No es que siempre estoy tomando leche de biberón, puedo a veces agarrar el biberón, puedo a veces agarrar el biberón y decir “que rico””, relató.