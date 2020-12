Ninel Conde reapareció junto a su esposo Larry Ramos en el aeropuerto de la ciudad de México minutos antes de abordar un avión y abandonar el lugar.

Ante el zafarrancho que ocasionó con su llegada, el ‘Bombón Asesino’ se detuvo un minuto para hablar con los reporteros y dejar en claro que no está separada del empresario colombiano.

“Se dicen muchas cosas, se dicen muchos chismes y créanme, estoy cansada, saturada de tantos dimes y diretes… lo que se ve no se pregunta”, explicó.

Ante la pregunta sobre los rumores que apuntaban a que Ramos estaba prófugo de la justicia, la actriz subrayó: “No tengo nada qué aclarar… los chismes no me interesan, lo que se ve no se pregunta, aquí está la policía, ¿llegaría (Larry de ser así)?… se los he dicho mil veces, es mentira”.

Antes de partir con rumbo desconocido, la artista no perdió la oportunidad de despotricar contra el padre de su hijo Emmanuel, quien al parecer no le dejará ver al niño esta Navidad.

“Lo único que quisiera es poder abrazar a mi hijo en Navidad, pero este señor se está haciendo gü%&, es lo único que les puedo decir y me duele”, finalizó.