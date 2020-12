Luego de que Kate del Castillo reviviera los momentos de violencia que padeció junto al futbolista Luis García durante su matrimonio, ahora su padre, Eric del Castillo, se mostró renuente a hablar del lamentable episodio que vivió su famosa hija.

Durante la entrevista que brindó al programa “De Primera Mano”, el actor se manifestó en contra de retomar el caso y hacerlo vigente.

“Yo creo que ese asunto ya no debe tocarse. Entiendo que mi hija lucha contra el machismo, la felicito y me siento orgulloso, pero ya pasó el tiempo y no decir nombres”, expresó Del Castillo.

De la misma manera, Don Eric comentó que este suceso ya no debe tocarse porque la ex pareja de su hija ya rehízo su vida y tiene otra familia. “El señor ya está casado, tiene hijos y yo creo que ya no debería decirse el nombre”, subrayó.

Aunque explicó que respeta la mentalidad y decisiones de sus hijas, finalmente, el artista no perdió la oportunidad de hacer algunas recomendaciones a los padres de familia ante este tipo de situaciones.

“Que estén enterados de lo que sucede, nunca me enteré de eso, me enteré tiempo después”, concluyó.