Cumplir medidas sanitarias, aun con vacuna contra Covid-19

Querétaro, 8 Diciembre 2020.- La directora de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón, invitó a la población a no relajar la implementación de las medidas sanitarias, aunque se aplique la vacuna contra Covid-19.

Esto luego de que el Gobierno Federal dio a conocer el plan médico para la vacunación contra Covid-19, la cual iniciaría a finales de este mes y con el personal de salud de primera línea de combate al virus.

“Aunque contáramos con toda la vacuna, Querétaro tiene alrededor de dos millones 300 mil habitantes, aunque tuviéramos esas dosis para vacunar al 100 por ciento de los queretanos, no la podemos aplicar en un día, ni el efecto protector es en un día, no es ‘me la ponen y ya’; el efecto protector tarda tres semanas, un mes, dependiendo del tipo de biológico, entonces las medidas preventivas tendremos que seguirlas adoptando; con ese pequeño número que vacunemos no va a quedar protegido el estado”, advirtió.

En ese sentido, consideró que el ciudadano no debe confiarse, pues aunque exista una vacuna contra Covid-19, esta no se aplicará en un día y el efecto protector tarda hasta un mes, según el biológico.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a no adquirir vacunas falsas contra Covid-19, luego de este anuncio, ya que podría comercializarse de forma no oficial.

“Esperamos que no suceda el que se comercialice de manera no confiable, por invitación a la población es que no la adquieran, todas las negociaciones están hechas con los gobiernos de los países, entonces cualquier vacuna que se oferte fuera de la situación oficial, dudemos de su procedencia y calidad y de lo que nos pudieran estar aplicando, entonces la invitación es no hagamos caso de esto”, exhortó.

Aunado a ello, aclaró que el Gobierno Federal aún no ha informado si de las 250 mil vacunas que llegarán a México, alguna cantidad será repartida en Querétaro.

“No nos han informado si de estas alguna cantidad le corresponderá a Querétaro y en esa medida, Querétaro no sólo es la Secretaría de Salud, es todo el sector, entonces cuánta de esa corresponderá a Salud, al IMSS, al ISSSTE, lo que sí está claro es que iniciaremos con los hospitales que están destinados para atender Covid, con ese personal, pero todavía no hay casos ja definición clara de cuándo, ni cuál sea la dinámica, entonces esperamos la definición”, refirió.

Por lo tanto, la directora de Servicios de Salud, descartó que el estado tenga contemplado adquirir ultra refrigeradores para la vacuna de Covid-19, ya que la federación aún está por definir la logística a nivel nacional, misma que será comunicada a los estados en su momento.