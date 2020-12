Eduardo Yáñez, quien en algunas ocasiones su comportamiento lo ha encasillado como un hombre violento, se sinceró sobre sus relaciones de pareja al ser cuestionado sobre si los casos de furia que ha enfrentado con determinados reporteros también lo ha experimentado con alguna ex pareja.

“En todas las relaciones hay momentos muy buenos como hay malos, creo que hay que tener la sabiduría para sobreponernos a eso, pero muchas veces solo la experiencia está en tus propios zapatos, y uno aprende de eso, de experiencias, y pretende ser, mejor día con día para muchas cosas”, dijo el actor en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Conjuntamente, Eduardo aseguró que una persona no puede ni debe comportarse de la misma manera durante sus distintas relaciones sentimentales. “Lo mismo cuando vas de una pareja a otra, pretenderás ser mejor con la siguiente que con la anterior, para no cometer los errores que cometiste antes, etc.”.

Y para dejar en claro que no ha vivido alguna experiencia de violencia con sus novias, el artista subrayó: “Con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, y yo, a mí… me ha ido muy bien con todas mis parejas, y me han dado mucha felicidad, y estoy muy agradecido con cada una de ellas”.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la batalla legal que enfrenta Eleazar “N” tras ser denunciado por violencia intrafamiliar por su ex novia Tefi Valenzuela, Yáñez dijo:

“Pobre muchacho, sí, yo trabajé con él, un tipo súper buena onda, súper encantador, un chavo con muchas ilusiones, con muchos sueños, muy trabajador… ya de su vida personal no puedo opinar, porque no conozco más que lo que fuimos compañeros, pero me parece muy desafortunado todo lo que se menciona por ahí”.