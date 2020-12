Leonardo de Lozanne hizo frente a los rumores que aseguraban que su esposa, Sandra Echeverría, era la causante de la separación de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez.

Ante las especulaciones sobre el posible romance entre Sandra Echeverría y Mauricio Ochmann, es el esposo de la actriz y cantante quien ahora revela que platicó con el ex yerno de Eugenio Derbez sobre este tema.

“Una vez le dije ‘oye como ves esto’, o sea, son cosas que pasan todo el tiempo, y eso que nos apoyan a nosotros, hay parejas que híjole, luego veo 24 escándalos al mes”, dijo Leonardo con una gran sonrisa sin dar más detalles de su charla con Ochmann.

Sin embargo, previo a esta confesión, el cantante de rock minimizó el tema de la supuesta infidelidad de su esposa comentando: “Ahora con las redes sociales como que todo se multiplica y Mau y Sandra hicieron una película y justo fue cuando ellos tenían esta situación… entonces como que la gente lleva demasiado rápido la información y es muy fácil que se confunda y se hizo más grande de lo que era, pero pues obviamente no había nada. Cuando eres figura pública, artista y estás constantemente en los medios, pues estás expuesto a eso”.

De la misma manera, destacó que él no le da mucha importancia a lo que se dice en redes sociales. “Yo soy muy light con eso, o sea, no le hago caso, tú si le haces caso lo haces más grande, y hay gente que disfruta mucho y se mete, yo la verdad ya no estoy para esas cosas, me da mucha flojera y me da risa a veces, porque digo ‘wow, que eficientes son, deberíamos de contratarlos como publicistas, porque mueven muy rápido la información’”.