La cantante Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar y viuda de Don Antonio Aguilar, perdió la vida este miércoles 25 de noviembre a los 90 años de edad.

De acuerdo a Televisa Espectáculos el cansancio detuvo el corazón de la también cantante y se fue de este mundo mientras estaba acompañada por sus hijos y nietos.

Como se recordará, Guillermina Jiménez Chabolla, nombre real de la artista, fue operada en el año 2012 luego de que un análisis médico revelara que una mancha en el pulmón derecho podría ser cáncer. Años más tarde, también fue internada de emergencia en un hospital de Aguascalientes por problemas cardíacos.

Aunque hasta este momento no se ha confirmado lo que sucederá con los restos de la matriarca de la Dinastía Aguilar, hace varios años manifestó en una entrevista que ella deseaba ser sepultada junto a su esposo Antonio Aguilar, cuya tumba se encuentra en lo alto de un cerro en El Soyate.

“Mi casa, la adoro, me siento feliz, ya no he vuelto a México (la ciudad) y ya no voy a volver, el tiempo que Dios me tenga aquí, aquí lo quiero pasar lo que me quede de vida, en el cerrito que está ahí, la cripta donde está mi esposo, ahí voy a estar yo con él, juntitos”, dijo en aquella ocasión. Descanse en Paz.