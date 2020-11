Querétaro, 24 Noviembre 2020.- El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Luis Octavio Mata Rivera, dijo que al sector preocupa que la campaña de El Buen Fin sea un parteaguas para el incremento de contagios de COVID-19.

El empresario reconoció que repuntaron las ventas de entre el 15 al 20 por ciento de los agremiados a la Cámara, por estar cerca o al interior de centros comerciales, espacios concurridos durante estos 12 días de ofertas.

Sin embargo, también refirió que se pudo observar plazas comerciales repletas de personas y con alta aglomeración, por lo que esto podría provocar un aumento en el número de casos de coronavirus.

“Estamos muy preocupados, porque el índice de contagios subió mucho, y nos dimos cuenta que no cubrieron las necesidades de los que asistieron a los centros comerciales; ojalá no salgamos afectados los que estamos haciendo bien las cosas. Se suponía que este evento del Buen Fin iba a ir más enfocado al tema de venta en línea, pero nos dimos cuenta que no fue así. Ojalá no se nos disparen los contagios”, señaló.

Asimismo, con respecto a las posibilidades de modificar la movilidad y las restricciones por parte del gobierno estatal, el empresario adelantó que este miércoles 25 de noviembre se sostendrán reuniones con el gobernador Francisco Domínguez.

En dicho encuentro estarán todas las cámaras y asociaciones empresariales, con el objetivo de conocer cuales serán los lineamientos de actuación del sector económico frente a la contingencia sanitaria para el cierre de año.

Al respecto, aseguró que en caso de que las autoridades determinen un cierre de negocios, sería catastrófico para los empresarios, previendo un cierre masivo de comercios de forma inmediata.

En contraste, pidió que se considere incrementar sanciones a quienes no están cumpliendo con los protocolos de prevención del contagio, al tiempo que denunció que no existe “piso parejo” en las revisiones e inspecciones al comercio.

“Creo que el gobierno del estado y las dependencias de turismo y salud traen el tema, saben la afectación que podría tener y quiero pensar que no se está pensando en algún cierre, sino en sanciones más severas para quienes no están haciendo bien las cosas. Estamos pidiendo que se realicen visitas a negocios que no están regulados, para que sea piso parejo para todos”, argumentó.