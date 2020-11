Salvador Zerboni rompió el silencio y aclaró los rumores con respecto a que su ex pareja Livia Brito le había robado dos relojes cuando estuvieron juntos.

Tomando el tema con humor, Salvador confesó: “algo falto, pero no te voy a decir qué… bueno, un reloj no, eso sí no… ¡ay Dios mío!, ya me pusiste nervioso, lo voy a ir a buscar, no es como que tengo 20 verdad, pero si tengo por ahí un par, hay que checarlos, no sea que se lo llevó porque están grabados con mi nombre… ¡qué triste!, ojalá que no sea así, porque ya le está lloviendo duro con las cosas que hizo últimamente, entonces esperemos que no siga cayendo”.

De la misma manera, en el matutino de TV Azteca le contaron que una empresaria de muebles se comunicó con ellos para denunciar que aparentemente la actriz se robó una base de comedor, luego de que la mueblería se lo prestara mientras le entregaban el comedor que ella les había encargado, pero después se negó a devolver; hecho por el que el actor fue cuestionado sobre si su ex padece de la cleptomanía.

“Sí en verdad lo hizo qué pena, porque le pagan muy bien, no entiendo la necesidad de hacer este tipo de situaciones… Pues como ser que ser cleptómana y robarte un comedor… ¿dónde te lo metes?… ¿dónde ching&%$ te lo escondes?, eso no es cleptomanía, la cleptomanía tú no te das cuenta, por eso es una enfermedad, que no estás consciente de lo que haces, pero (de eso) cómo no vas a estar consciente… ¡Que feo!, porque la verdad no sabía todo este rollo, ¡qué triste si es verdad!, pero ahí tengo uno de sobra, si quieres se lo regalamos”, concluyó.