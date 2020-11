El asesor jurídico de Tefi Valenzuela reveló que Eleazar “N” podría quedar en libertad este jueves, luego de que la defensa del actor decidiera recurrir a un nuevo recurso legal.

En entrevista para el programa Venga la Alegría, el Licenciado Jaime Carvajal explicó: “esta audiencia que solicitó la defensa de (Eleazar) consiste en solicitar la suspensión del proceso para que él pueda salir en libertad con ciertas condiciones; entre ellas, someterse, aceptar la condición del hecho ilícito, someterse a una serie de pruebas, lo que la juez determine. Es un beneficio que le da el sistema acusatorio que existe en nuestro país, solicitar esta medida”.

Acto seguido, Carvajal aseguró que por su parte ellos buscarán que este escenario no se cumpla pues desean que el artista pague una condena por los actos que cometió.

“Vamos a aportar datos para que no se le otorgue dicho beneficio, toda vez que no es posible que se violente de esta manera a las mujeres y por un beneficio que contempla la ley, pueda salir con la mano en la cintura”, destacó.

Por su parte, Tefi Valenzuela apareció en el programa Hoy para manifestar su preocupación de que el actor pueda salir de la cárcel.

“Hay una audiencia el día de hoy, por una salida alterna que quiere tomar, yo solamente espero que la justicia actúe de acuerdo a derecho, si me causaría quizás un poco de miedo, porque si estoy invitando a las mujeres a que denuncien, si estoy diciéndoles que no permitan esto porque no es correcto… sí me dolería mucho ver que la justicia no puede salvaguardar nuestra integridad, porque eso es lo que yo espero”, sentenció.