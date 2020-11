Querétaro, 18 Noviembre 2020.- El presidente en Querétaro del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paul Ospital Carrera, acusó de la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos durante la difusión del segundo informe de actividades del alcalde del municipio de Querétaro, Luis Bernardo Nava Guerrero.

Aseguró que en la respuesta que envió el gobierno municipal les fue especificado que no existe información sobre la campaña en redes sociales, en espectaculares o en la distribución de paraguas y souvenirs relacionados con el segundo informe.

Al respecto, comentó que volverán a solicitar dicha información a las autoridades municipales.

“Prácticamente no nos contestan nada. Nos dicen que no existe esa campaña en redes sociales, la campaña en espectaculares; que no existió esa campaña en paraguas, en todo lo que vimos todos los queretanos. Nos contestan que no lo tienen registrado en el área de comunicación social. Naturalmente que vamos a regresar al municipio para que nos informe”, manifestó.

Ospital Carrera detalló que se pidió información de 25 puntos específicos sobre esta difusión; obteniendo la respuesta a solo algunos de ellos.

Reiteró que los municipios y los estados están obligados a transparentar el uso de los recursos públicos, por lo que no descartó acudir a otras instancias para obtener los datos.

Afirmó que la estrategia del municipio de Querétaro es que los aspectos de la campaña de promoción del segundo informe no se encuentran dados de alta como parte del segundo informe, sino con otra categoría.

Por otro lado, debido al costo del segundo informe de gobierno capitalino, que según el periódico universitario Tribuna de Querétaro se gastaron 5.5 millones de pesos, continua la denuncia que interpuso el partido ante las autoridades electorales.

Precisó que actualmente la querella fue turnada al Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, por lo que Ospital Carrera destacó que están en espera de la resolución de esta instancia.