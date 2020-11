Froylán Díaz, abogado de Eleazar “N”, descartó que su cliente tenga un historial de conducta agresiva desde la infancia e incluso negó que el artista pueda emplear recursos como que viene de familia de daño mental o psicológicos para salir bien librado de la denuncia que interpuso Tefi Valenzuela en su contra.

Al ser cuestionado por este tema durante su encuentro con la prensa, el representante legal del actor comentó: “No, ahí si no sabría decirte algún comentario, de eso no sé nada”.

Tras mencionarle que había trascendido que el artista “creció viendo un día sí y otro también las tranquizas que su papá le propinaba a su mamá”, el abogado añadió:

“Ahí si no sé decirte nada, de eso no sé nada. Ni siquiera he leído la nota, no sé ni de qué me estás hablando. Como te comento, no sé de qué nota me estás hablando”.

Sobre si le realizarán algunas pruebas psicométricas y exámenes psicológicos a Eleazar para detectar algún patrón de agresividad, Froylán Díaz dijo tajantemente: “No, para nada… no, ¿para qué?, no va por ahí el asunto”.

Asimismo, el abogado destacó que este caso va avanzando considerablemente, por lo que la audiencia podría adelantarse. “Podrá ser el 6 de enero o antes, no sé decirte, hasta que nos den fecha de audiencia. No es que quede en libertad, primero hay que ver cómo se lleva el procedimiento y hasta el día de la audiencia podremos saber. Hasta ahora va bien el caso y queremos que la ley sea justa para ambas partes”.

Para finalizar, el licenciado confesó que tanto los amigos y familiares del artista se han hecho presentes en el reclusorio. “Su familia ya lo ha visitado. Ya han venido, no les puedo decir quién, pero sí su familia, sus amigos, todos han estado aquí, no te puedo hacer más comentarios, pero Eleazar no está solo, está con toda su familia”.