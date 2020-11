Ricky Martin rompió el silencio y aclaró el estado de salud de su padre, luego de que hace algunos días se diera a conocer que el cantante había viajado de emergencia a Puerto Rico porque Don Enrique se encontraba en grave estado de salud tras contagiarse de Coronavirus.

Como se recordará, fue Eric Martin, hermano del cantante, quien se pronunció al respecto del tema asegurando que decidió mudarse a Puerto Rico para ayudar a su papá a raíz de los dos tumores cerebrales que padeció, desmintiendo que fuera a causa de Covid-19.

De la misma manera, Ricky negó rotundamente que su papá estuviera grave, y en entrevista tras su llegada a los ensayos del Latin Grammy explicó: “mi papá está bien, mi familia está muy bien y yo me atrevo a decir que la Navidad me sonríe, no me puedo quejar de nada en el día de Hoy”.

De esta forma, el puertorriqueño minimizó el tema de salud de su progenitor y se dijo tranquilo y relajado para realizar una excelente presentación para la próxima entrega de los Grammy Latinos.