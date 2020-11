México, noviembre (SEMlac).- Un total de 13 mujeres expertas en temas financieros, sustentabilidad, cambio climático y energía participarán en el Foro Virtual: Financiamiento para una recuperación verde e incluyente, que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre para discutir sobre la economía sustentable, tanto a nivel regional, nacional e internacional.

La asesora y experta en cuestiones de mitigación y financiamiento al cambio climático por la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México (GIZ por sus siglas en alemán) Gabriela Niño, explicó que en este Foro se presentarán las acciones que se llevan a cabo por parte de los sectores público y privado y que cuentan con el apoyo de este organismo internacional en materia de Financiamiento Sustentable.

Consideró que la crisis que vive la sociedad por la covid-19 “es el primer aviso para cuidar el ambiente; si no conservamos las especies, si transgredimos los límites de los ecosistemas, si no cambiamos nuestra manera de comportarnos con el medio ambiente, no habrá sistema financiero que lo soporte, por lo tanto, no tendremos un desarrollo sostenible”.

Este Foro Virtual lo convoca la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y tiene como objetivo ser un espacio de diálogo para impulsar la reflexión y propuestas desde distintas perspectivas de los sectores público, privado y social sobre los avances y retos financieros necesarios para lograr una recuperación incluyente y verde ante los grandes retos que se viven actualmente.

En este Foro, participarán especialistas como Laura Ortiz, fundadora de Social Venture Exchange México (SVX México) y experta en manejo de fondos, portafolios y activos para tesorerías y familias de alto patrimonio. Su ponencia será ¿Regenerar o degenerar? Mecanismos de financiamiento para el apoyo a la agricultura regenerativa.

Ortiz ha educado en inversión de impacto a más de 570 inversionistas y 230 emprendedores, además de impartir conferencias sobre estos temas en varios países; se especializó en inversión de impacto en la Universidad de Oxford y Behavioral Finance en NYU.

Otra de las ponentes será Susana Vélez Haller, quien participará en el panel de los Mecanismos de precios al carbono: el caso del sector ácido nítrico en Latinoamérica, mientras que Yuriana González, asesora técnica de Alianza Mexicana Alemana de Cambio Climático GIZ-México participará en el panel de El rol de los gobiernos subnacionales en la búsqueda de financiamiento climático.

También estará presente Lucía Ruiz, actualmente coordinadora de Biodiversidad y Financiamiento en la WWF México, tiene más de 12 años de experiencia en trabajos de conservación de la biodiversidad de México. Ha trabajado tanto a nivel nacional como internacional, es bióloga egresada de la UNAM y maestra en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale.

Este foro abrirá con la sesión magistral: El impacto de los instrumentos financieros de deuda. El caso de los Bonos soberanos emitidos por el gobierno Alemán y Mexicano.

Posteriormente, se desarrollará la conferencia Retomando experiencias regionales sobre Financiamiento Climático en América Latina y el Caribe; Financiamiento para el cumplimiento de la NDC con perspectiva de género y DDHH finalizando con Taxonomía de financiamiento verde en México.

Para el segundo día de trabajo, durante la mañana se desarrollarán las conferencias Inversiones de Impacto. Incubando emprendimientos socioambientales en una coyuntura covid-19 con incidencia en ANPs y Mecanismos de financiamiento para la agricultura regenerativa.

Por la tarde, Green Recovery: Qué entiende la GIZ por Recuperación Verde; el rol de los gobiernos subnacionales en la búsqueda de financiamiento climático e Infografía de programas del clúster de energía con temas de financiamiento.