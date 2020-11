Querétaro, 11 Noviembre 2020.- El Coordinador General de la USEBEQ, Enrique de Echavarri Lary, anunció que del 16 al 24 de noviembre serán evaluados 382 mil estudiantes de educación básica pública del estado de Querétaro.

Esto como parte del primer trimestre del ciclo escolar 2020-2021.

“No significa que es una calificación definitiva, este proceso que estamos realizando lo que estamos buscando es dar un diagnóstico de qué condiciones nos va a permitir ver el avance de nuestros alumnos, el grado de conectividad y las actividades que hemos tenido de los docentes hacia los niños”, abundó.

De esta manera, explicó que se evaluará cualitativamente el desempeño académico de los alumnos con base en los lineamientos establecidos por la federación.

Del 16 al 24 de noviembre los docentes aplicarán los instrumentos de valoración; del 25 al 30 de noviembre se subirán y reportará las valoraciones al sistema; del 1 al 4 de diciembre se hará llegar la información a todos los padres de familia; y a partir del 5 de diciembre se podrá consultar la boleta y reporte de evaluación de los alumnos en la página Web oficial de la USEBEQ.

En el marco de esta pandemia, se definieron tres grupos a evaluar según los diferentes niveles de comunicación y participación de los estudiantes con los docentes.

El primero tiene que ver con los alumnos que han tenido una comunicación y participación sostenida con los maestros y se aplicará una escala numérica que será registrada en la boleta.

El segundo grupo es de los estudiantes que han tenido una comunicación esporádica e intermitente; en este caso, se cancelará el espacio en la boleta de evaluación donde se asigna la calificación y en observaciones se pondrá “información insuficiente”.

Para el tercer grupo que tiene que ver con los estudiantes que no tuvieron comunicación con su docente, se pondrá en observaciones “sin información” y se cancelará también el espacio de la calificación.

Echavarri Lary, aclaró que el registro de la evaluación del primer y segundo trimestre son preliminares, pues la calificación definitiva y las valoraciones se asignan al término del ciclo escolar.

El Coordinador General de la USEBEQ, reveló que entre el ocho y el nueve por ciento de la matrícula total de estudiantes de educación básica pública del estado, es decir, alrededor de 30 mil no han tenido contacto con sus maestros.

“Calculamos que alrededor del ocho o nueve por ciento del total de la matrícula no ha tenido ningún contacto con nuestros docentes, no sabemos si es la intención de no volver a la escuela, no tendría manera de saber qué grado de deserción tendríamos porque no tengo la certeza de si no ha habido contacto porque no van a volver o porque no han tenido las herramientas”, finalizó.