A un año y tres meses de que Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman sufrieran la pérdida de su hijo Dante, el actor sigue enfrentando el adeudo millonario del hospital donde internó al recién nacido antes de su deceso.

A pesar de que en su momento recibió el respaldo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para enfrentar los gastos de hospitalización, tras la muerte del menor, el artista fue notificado que tenía una deuda millonaria, hecho que le haría ver que la organización no lo apoyó del todo.

“La deuda se estableció, se detuvieron los números para hacer los trámites y tengo entendido que eso es el funcionamiento de cómo está acordado, estamos hablando de arriba de 1 millón 800 mil pesos (88,506 dólares) aún”, reveló Ferdinando en el programa ‘De primera mano’.

Cabe señalar que el actor no está nada contento con esta situación, pues consideraba que sus dos décadas de trabajo y aportaciones a la ANDA, además del respaldo que le dieron en su momento en la asociación, lo libraría de una deuda tan alta.

“Han sido muchos los años que he dedicado y que he estado representado por este organismo y que en el conocer de mis derechos, pues espero se ejerzan, porque si no, entonces me pregunto, dónde quedó todo ese dinero de mis aportaciones”, dijo.

Por tal motivo, el artista ahora se encuentra denunciando que el organismo le dio unos documentos donde le aseguraban que ellos asumirían los gastos en el hospital.

“Ciertamente sí hay un par de cartas que hacen constatar a las diferentes áreas de la Asociación Nacional de Actores, que ellos asumen la responsabilidad de la situación en la que yo me estoy enfrentando en estos momentos, por eso desde el inicio tuvimos la presencia de una delegada ahí”, detalló.

Finalmente, Valencia aseguró que no descansará hasta que esta situación se resuelva. “Gritaré que la ANDA me está protegiendo o simplemente tendré que levantar la voz en la defensa de mis derechos auténticos y de los de mis compañeros, para decir qué está pasando y exigir que se haga lo correcto”, sentenció.