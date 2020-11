Maribel Guardia decidió hacer frente a todas las críticas que ha recibido luego de que la semana pasada saliera en defensa de Eleazar N, quien actualmente se encuentra detenido en el reclusorio tras haber golpeado y tratado de estrangular a su novia Stephanie Valenzuela en el departamento en el que ambos vivían

A través de su cuenta de Instagram, la conductora publicó un video para manifestar su total desacuerdo con la violencia contra la mujer, y aunque le duele la situación que atraviesa la familia del artista de 34 años, manifestó su descontento con este tipo de situaciones.

“Estoy totalmente en contra de la violencia contra las mujeres, el otro día me preguntaron sobre Eleazar y me dijeron que había tenido un problema con una novia, yo no sabía nada del caso, y lo que dije de él es mi experiencia, de la que he tenido de mi convivencia con él. Llegando a mi casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima, me dolió muchísimo como mujer”, dijo la también cantante.

Posteriormente, Maribel subrayó: “Los feminicidios en México y en el mundo entero crecen cada día, hay que parar la violencia contra las mujeres” dijo la ex de Joan Sebastián.

Finalmente, la costarricense afirmó que en caso de que Eleazar N resulte responsable, tendrá que pagar por todo lo que hizo, pues considera que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa.