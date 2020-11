Ciudad de México. A tres años de la desaparición de Guadalupe Pamela Garrido Volante, ocurrida en la Ciudad de México, su familia aseguró que por omisiones durante la investigación está “igual de lejos de encontrar a Pamela” que cuando comenzaron la búsqueda.

Este es uno de los mensajes que esta mañana ofreció la familia de Pamela Garrido — una joven de 23 años de edad, desaparecida en 2017 en la Ciudad de México– afuera de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El hermano de la joven, Esteban Garrido, dijo en entrevista con Cimacnoticias que el objetivo principal de encontrar a Pamela y saber la verdad de lo que pasó con ella no se ha cumplido. “Lamentablemente seguimos atorados en un bucle sobre las líneas de investigación”, “estamos igual de lejos de encontrar a Pamela que los primeros días que desapareció”, explicó el familiar.

También te puede interesar: Familiares exigen su búsqueda, les dicen: regresen el miércoles

Pamela desapareció el 4 de noviembre de 2017, tras acudir con su pareja al festival de música electrónica “Soul Tech Festival”, realizado en la carretera Ajusco-Picacho, delegación Tlalpan. Acordó con su madre que regresaría al día siguiente a las 4 de la tarde, pero nunca llegó.

Desde entonces la familia pidió ayuda a las autoridades para encontrarla. Los primeros meses, el caso estuvo en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), donde no avanzó; pasó a manos de la Fiscalía Antisecuestro, donde estuvo durante dos años y tampoco avanzó. Este 2020, la investigación está a cargo de la recién creada Fiscalía de Personas Desaparecidas (FIPEDE), que es la nueva CAPEA. No obstante, a tres años, las autoridades siguen atoradas en las investigaciones, como en el inicio, porque no han dado seguimiento al informe de la telefonía de Pamela.

El cambio de gobierno que sucedió un año después de la desaparición de Pamela significó un retroceso para la familia, “fue mortal”, como el propio Esteban expresó. “Ha habido muchos cambios. Cuando el presidente de la República toma el poder hubo muchos cambios en las Fiscalías y prácticamente todo el personal fue cambiado”, dijo Esteban Gallardo.

Si bien la familia reconoció las atenciones y los canales de comunicación que se han establecido con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la Fiscal General, Ernestina Godoy, “hay un sistema de investigación fallida. No es posible que la repetición sobre las personas que desaparecen siga siendo la misma durante los tres años que hemos visto. No es posible que a la gente se le busque de 33 a 48 o 72 horas después de que desaparecen, sabiendo perfectamente que las personas corren riesgo en las dos o cuatro horas inmediatas a su desaparición”, detalló Esteban.

“El daño es incalculable”

El pasado 26 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) emitió la Recomendación 20/2020 sobre la falta de debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con enfoque de género y enfoque diferenciado. Entre los casos analizados en esta investigación está el de Guadalupe Pamela Garrido.

Esta Recomendación señala que desde el inicio de la búsqueda, Pamela fue considerada “ausente” y no posible “víctima de delito”, no se recopiló suficiente información sobre ella y, entre otras omisiones, no se han agotado las diligencias de cada una de las líneas de investigación y el plan de búsqueda sigue enfocándose en la información proporcionada por la familia los primeros días desde la desaparición .

La Comisión también recomendó a las autoridades capitalinas una reparación del daño para las familias. Al respecto, Esteban explicó que “el daño es incalculable. Más que buscar la reparación del daño, buscamos la verdad sobre lo que pasó con Pamela, que esto incluye la reparación integral. Lo demás ya es la salud de mis papás, de nosotros, y la no repetición de los actos victimizantes, porque no nada más es lidiar con la ausencia de tu familiar, sino que también lidias con las violaciones que de pronto las Fiscalías y los MP hacen”

De acuerdo con Esteban Garrido, la Fiscalía aún está en el plazo de 15 días de espera para firmar y aceptar la Recomendación.

“La incertidumbre es el duelo permanente que mis padres, mi hermano y yo vivimos desde el día que desapareció Pamela. La realidad es el que el daño es inconsolable e incalculable principalmente para Pamela como para todos los que la amamos y la seguimos buscando. La verdad es que no ay nada que nos dirija a la localización de Pamela. La lucha es honor a Pamela y por todas las mujeres que han sido víctimas de secuestro, violación, desaparición y feminicidio. Estamos convencidos de que el amor, el respeto y la paz son la fuente para que nuestras madres, hijas y hermanas vivan seguras, libres y sobre todo VIVAS”, dijo Esteban.

De acuerdo con la versión pública del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, de 1964 a 2020 hay 894 niñas y mujeres desaparecidas o no localizadas.