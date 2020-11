Querétaro, 4 Noviembre 2020.- El Senador por Querétaro, Mauricio Kuri González, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Senado de la República, aseguró que es tiempo para que el Gobierno Federal actúe con un plan de disciplina financiera.

Destaca que debe reactivarse la economía del país, incluso si se llega a dar un retroceso de la pandemia, por lo que insistió en que debe pensarse ya en una Ley de Emergencia de Económica.

“México no aguantará si no pensamos en una reactivación económica. Estamos a tiempo, pero cada vez se acorta más; debemos priorizar los recursos para destinarlos a la salud y la economía de las y los mexicanos, no es momento de atender caprichos.”.

Como sociedad, empresarios y sectores productivos, dijo, es necesario “meterle segunda”, para evitar que el país regrese a una economía pasiva.

En tanto, afirmó que desde el Senado continuará impulsando la propuesta del seguro de desempleo, así como una Ley de Emergencia Económica, para propiciar los apoyos que las pymes requieren.

“Es urgente que el gobierno federal brinde los apoyos para los micro y pequeños empresarios, para los que se quedaron sin chamba o para quienes se quedaron sin ventas. No tengo duda de que saldremos adelante, pero necesitamos que el gobierno federal sea sensible al sufrimiento de miles de mexicanas y mexicanos. Exijamos, unámonos como ciudadanos para que nuestras propuestas sean escuchadas”.

Kuri González afirmó que, hoy más que nunca, urge “darle oxígeno” a los empresarios de este país, pues no tienen recursos, y los bancos no les prestan si no demuestran liquidez económica; por ello, aseveró que el gobierno debe ser garante de lo que significa la reactivación económica de México con créditos para capital de trabajo, extensiones fiscales, aplazar pagos de seguridad social, entre otros apoyos.

“El problema es que los bancos no quieren prestar porque no hay garantías, y creo que es un buen momento para que el gobierno federal sea la garantía. En la posibilidad sí están, en la voluntad no lo vemos”.

Finalmente, el Senador hizo un llamado a toda la sociedad para que, junto con el gobierno, cierren filas en la reactivación económica de Querétaro y del país.

“Las autoridades nuevamente nos señalan la posibilidad de un repunte, que podría ponernos a todos en semáforo rojo, la situación no se viene fácil, por eso debemos voltear a ver a los demás, trabajar en unidad para salvar al país de una crisis sanitaria y económica”, concluyó.