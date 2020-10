México, 28 oct (EFE News).- La secretaria de Gobernación de México, Olga Sánchez Cordero, descartó este miércoles por completo que se apliquen toques de queda y sanciones contra la población ante un rebrote de covid-19, a punto de superar en el país los 90.000 muertos y 900.000 enfermos.

“Quiero ser muy enfática. No va a haber en México medidas coercitivas a la población como toques de queda o algunas otras sanciones, que no se van a imponer a las personas que no sigan las medidas de salud”.

Sánchez Cordero dijo que el Gobierno mexicano confía en que esté “lista” la vacuna contra la covid-19 a finales de este año o durante el primer trimestre de 2021 y aseguró que la Cancillería se ha encargado de que México tenga un acceso “oportuno, suficiente y planeado” a esta cura.

“Si se retrasara la vacuna, el Gobierno de México cuenta con los recursos y las medidas necesarias para proteger la salud de la población”, aseguró la ministra, quien puso como ejemplo que las escuelas solo se abrirán en aquellos estados donde se decrete el semáforo verde (riesgo bajo de contagios).

Además, ante los industriales de la RAI, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que en todo momento se buscará la “certidumbre” ante los “inversionistas” nacionales y extranjeros.

“Vemos en detalle que en Europa adoptan para hacer frente a los rebrotes que afectan a varias naciones algunas medidas como el toque de queda en España o en Francia. Pero nosotros seguiremos con medidas de manera voluntaria”, aseguró.

Durante los meses de abril y mayo, México cerró la economía no esencial y pidió a la población quedarse en casa, si bien el confinamiento no fue obligatorio para no afectar a los millones de personas que viven de la economía informal.

Por su parte Marc Guillaume, prefecto de la región París Ile de France, dijo en el foro que en un primer momento Francia tomó “medidas a nivel nacional” pero que ahora las medidas sanitarias, como toques de queda y otras, se toman a nivel local, “calle por calle, barrio por barrio y ciudad por ciudad”.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles los toques de queda “autoritarios” que Europa ha implementado por los rebrotes.

“Yo lamento que eso se esté aplicando en Europa, ni en los peores momentos de Europa había esos toques de queda y todas esas medidas, claro que para un conservador eso es, para decirlo coloquialmente, es mole de olla, eso les encanta, les fascina”, expresó en su rueda de prensa matutina.

México es el décimo país con más contagios y el cuarto con más decesos, con base en la Universidad Johns Hopkins.

La RAI 2020, completamente digital por la contingencia sanitaria, arrancó con esta presentación y se alargará hasta este viernes, con la presencia en sus debates de las más altas autoridades federales y de varios funcionarios de Francia, país invitado en esta edición.