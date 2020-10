‘Jalacables’ en México invitan a subasta para obtener recursos ante Covid

San Juan del Río, 28 Octubre 2020.- Oscar Saldaña, representante de Labor Social Nacional de ‘Jalacables’ y con más de treinta años de experiencia en el medio, llamó a la ciudadanía a participar en la ‘Segunda Subasta Jalacables’.

Se realizará el 14 de noviembre a las 17:00 horas, a través de Facebook Live en las páginas: Labor Social de Jalacables y en Los Jalacables; con la finalidad de ayudar a los técnicos que llevan más de 10 meses sin poder trabajar.

Dijo que la organización y las subastas surgieron ante la necesidad de apoyar al gremio, que está integrado por alrededor de 42 mil técnicos de la República Mexicana.

Esto debido a que se vieron afectados al tener que suspender labores dos meses antes de que iniciara el confinamiento, a causa de la pandemia por el Covid-19.

“Llevamos más de 10 meses de inactividad y prácticamente la gente está con el agua hasta el cuello, la situación está muy difícil para todos, tenemos la obligación y la necesidad de mantener a toda esta gente y nuestras familias lo más a flote que se pueda, pero nosotros fuimos los primeros que dejamos de trabajar y lo más evidente, es que vamos a ser los últimos en comenzar labores”, subrayó.

De ahí que hizo un llamado a contribuir con esta causa, que además de auxiliar a las personas que están detrás de los “shows” que tanto gustan a todos, el público puede beneficiarse de prendas únicas de sus artistas favoritos como son: Fernando Delgadillo, La Castañeda, Alejandra Guzmán, Germán Lizárraga, Alex Lora y muchos otros más.

Subrayó que con la idea de Edgar Hernández, llegaron a la conclusión de buscar fondos por sus propios medios, por lo que los interesados en participar en la subasta, pueden ingresar y pujar por los artículos que sean de su agrado y de sus artistas favoritos.

Destacó que este es un evento único donde el auditorio comienza a pujar en vivo, se hace la transferencia a la cuenta bancaria que se publica el día del streaming y de ese modo, los organizadores harán llegar el artículo, que incluso, mencionó que puede ser entregado de manera personal (dependiendo de la distancia).

Destacó que con la primera subasta lograron hacer entrega de 230 despensas para los compañeros de la industria y se recaudaron fondos para asistencia médica y ayuda funeraria, puesto refirió que se han registrado fallecimientos por Covid-19 diariamente.

“Aunque no tenemos un conteo de los decesos, al entrar a las redes sociales como Instagram y Facebook, me encuentro con la noticia de que están muriendo tanto técnicos como músicos, empresarios, locutores, etc., día a día; por ejemplo, hoy ya me enteré de seis compañeros del espectáculo que han fallecido”.

Finalmente indicó que el gobierno no los está apoyando, solo Bienestar los asistió al principio; pero es la gente quien contribuye a esta causa, después son los artistas quienes apoyan con las donaciones y a promover; y por último, los mismos compañeros quienes se solidarizan en donación de diseño, tecnología y voluntariado.