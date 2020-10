Querétaro, 27 Octubre 2020.- El diputado en Querétaro por el Partido Acción Nacional (PAN), Luis Gerardo Ángeles Herrera, admitió que por el momento no existen condiciones para disminuir el presupuesto que correspondería en 2021 a la LIX Legislatura del Estado de Querétaro.

El también presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto del congreso local aseguró que esta legislatura disminuyó en su primer año alrededor del 15 por ciento del presupuesto en relación con el 2017, y que se ha venido trabajando con lo mínimo necesario.

“Nosotros empezamos al revés. Tenemos en el congreso del estado 4 años que hemos venido a la baja. En 2015-2016, se redujo un 16 por ciento del presupuesto, bajó cerca de 52 millones de pesos. Y de manera permanente nos hemos venido conservando o haciendo una pequeña baja. Hoy en día todos tenemos que apretarnos el cinturón, hacer un esfuerzo para gastar lo menos que se pueda, pero encontrando el balance”, manifestó.

En ese momento, relató, se redujeron gastos administrativos y aquellos aspectos de los que se puede prescindir; sin embargo, ante los llamados a la austeridad en 2021 por la crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19, no podrían reducir más sus recursos.

“La reducción que hicimos de más de 15 por ciento hace algunos años; ahí fue donde hicimos toda la depuración. También, venir de ese decremento, para nosotros no es factible, no es posible y no es sostenible. Sin embargo, la intención es si bien no ir a la baja, al menos mantenernos en el mismo presupuesto”, argumentó.

El legislador añadió que esperan que desde la federación pueda venir una partida presupuestal destinada para atender las necesidades y acciones contra la contingencia sanitaria por COVID-19.

Por ultimo, reiteró el llamado a los municipios a que sus propuestas de tablas de valores no se incrementen, y que de esta manera no se afecte la economía de los queretanos. Afirmó que ya habrá oportunidad de reactivar las finanzas.

Al momento, reportó, han recibido los proyectos fiscales de Colón, Corregidora, Amealco y Arroyo Seco.