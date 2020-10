Livia Brito sigue enfrentando las consecuencias tras el altercado que protagonizó con un paparazzo en Cancún, hecho que de acuerdo al político Juan Rosal la llevará a la cárcel.

En su momento Del Rosal confirmó que la actriz le pidió que borrara las evidencias en su contra del caso; pero ahora, el político fue contundente al precisar que pese a todos los intentos de Livia por salir bien librada del incidente, esto no fue posible.

“Por fin la autoridad hizo justicia con los medios de comunicación, se judicializa y pasa del Ministerio Público a un juzgado donde dictaminan el tiempo y forma que la pueden detener por no cumplir en tiempo y forma la reparación del daño y va a ir a la cárcel seguramente, es lo más viable, puede tramitar un amparo, puede hacer muchas cosas, pero en definitiva no tiene los elementos jurídicos para no llegar a la cárcel”, explicó Juan del Rosal.

De la misma manera, el político no descartó que la cubana tenga que enfrentar en breve su detención. “El director de periciales, al compañero de ustedes, Zepeda, le dictaminó 60 sesiones psicológicas, eso ya procede legal y jurídicamente y dictamina de forma inmediata la fiscalía, entonces yo creo que puede ser procesada en cualquier momento”.

Para finalizar, Juan del Rosal puntualizó que él no es el culpable de que la actriz haya perdido algunos contratos laborales tras este proceso legal.

“Ella me culpó de que Juan Osorio la había retirado de la telenovela por mi culpa, por lo que pasó en los medios, yo no tengo absolutamente nada que ver en los medios que manejan ustedes, yo la quise apoyar, no se dejó ayudar”, remató.