Tania Ruiz Eichelmann, novia del ex presidente de México Enrique Peña Nieto, se encuentra de manteles largos, pues este viernes cumple 33 años de vida.

La modelo originaria de San Luis Potosí empleo su cuenta de Instagram para colocar un emotivo mensaje por esta fecha tan especial.

Junto a una imagen donde luce espectacular, la joven expresó: “¡¡Hoy cumplo 33 años!! ¡¡La edad de Cristo🌟!! Solo puedo dar las gracias a Dios por ser un imán de bendiciones en mi vida🙌🏻. También gracias a todas las personas que han tocado mi vida🤗. De igual manera a las personas que sin conocerlas, más que por este medio…me han compartido, confiado y trasmitido tanto de sus vidas. ¡¡¡Gracias🙌🏻!!! Para mí siempre será gratificante saber que aporto algo en sus vidas🥰. ¡¡¡Gracias de corazón!!! No cabe duda que la voluntad de Dios es bendecirte✨. Hoy y siempre Gracias Dios por siempre intervenir en mi vida🌈. ¡¡Gracias por estos 33 años!! ¡Empezando mi cumpleaños de la mejor manera… Contigo! No tengo que pedirte nada más que agradecerte. Tu amor siempre ha sido y es suficiente. Gracias por Bendecirme, darme vida, por mi relación tan estrecha contigo y porque todo lo que oré, creí, confié… llegó a ti en agradecimiento y llegó a mí en bendición❤️❤️❤️”.

Aunque hasta este momento el ex mandatario no se ha hecho presente con alguna felicitación, lo curioso del caso es que horas antes Ruiz fue comparada ni más ni menos que con Angélica Rivera, ex esposa de Peña Nieto, quien al aparecer más radiante que nunca a sus 50 años de vida junto al diseñador de imagen Victor Guadarrama, algunos internautas no dudaron en compararla con Eichelmann.