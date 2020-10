Frida Sofía, fiel a su costumbre, explotó en contra de las críticas que ha recibido por parte de algunos de sus seguidores debido a que en algunos de sus videos habla en inglés.

La hija de Alejandra Guzmán no dudó en externar su descontento contra sus detractores y junto a un video de TikTok donde aparentemente habla muy rápido y en idioma inglés, Frida escribió:

“Dedicado a todos los que casi me linchan por hablar inglés, se parecen a los del internado, pero al revés antes me linchaban por hablar español y ahora por hablar inglés, aprendan cul**** existe YouTube 🤷🏼‍♀️👸🏼💅🏼 #hoyesdiadedesahaterrearme (obvio es un #trending #hashtag #thanks #UNFOLLOW)”.

Finalmente, la joven cantante explicó el motivo de su enojo y destacó que pese a las críticas ella continuará expresándose de la misma manera.

“T𝒂𝒍 𝒚 𝒄𝒐𝒎𝒐 𝒍𝒐 𝒅𝒊𝒋𝒆: 𝒔𝒊 𝒏𝒐 𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒐/𝒒𝒖𝒆/𝒄𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒖𝒏𝒐 𝒔𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒏𝒆 𝒚 𝒔𝒆 𝒆𝒙𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂 … 𝒅𝒊𝒇𝒊𝒄𝒍𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂 𝑩𝑼𝑹𝑳𝑨 … en pocas palabras, lo iba a poner en letras bonitas, pero noooo… me dedico a mentar madres, pero obviamente no van a ser bonitas. Pero que quede claro que todo lo que hago es de corazón, con lo dicho… ching**** a su pu** madre A todos los pend**** que vinieron a criticar un labio que no existe, es un filtro pend****! 💋”.