Omar Chaparro dio detalles de la dura crisis económica que enfrentó durante la pandemia, hecho que lo orilló a tomar la decisión de regresar a vivir a México.

A pesar de que ya llevaba un tiempo radicando en Los Ángeles, el actor y comediante reveló que la pandemia provocó la cancelación de varios proyectos y, por ende, se quedó sin entradas de dinero.

“Estos momentos me trajeron a mi mucha incertidumbre, al igual que a todos, a mi se me cayó mucho trabajo, se me cancelaron contratos, se me pospusieron proyectos, y los gastos eran los mismos, yo tengo gastos aquí, es muy caro vivir en Los Ángeles, gastos en México, escuelas, doctor, pagar la casa, tuve desafíos, a mí nunca me gusta hablar de mis tragedias, pero si tuve desafíos fuertes”, contó.

Ante la pregunta directa de los reporteros sobre si regresó a vivir a México tras esta situación, Chaparro explicó: “Tuve problemas al igual que todos y habrá gente que diga ‘no, pero es que ustedes los artistas la tienen resulta’, yo creo que todos tienen diferentes desafíos, gastos más grandes, y como dice el dicho: entre más alto se sube la montaña, sopla más fuerte el viento, lo único que te puedo decir es que tuve que hacer algunos cambios, por ejemplo regresarme a México fue uno de ellos, ahora estoy viviendo en México, y porque mi hija Andrea tiene un proyecto en México y queríamos estar con ella”.

Por último, Omar Chaparro reveló que tras confirmarse su contagio de Covid-19, lo único que temió fue contagiar a toda su familia, hecho que lamentable pasó, pero afortunadamente todos se recuperaron sin ningún problema.