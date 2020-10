San Juan del Río, 14 Octubre 2020.- El diputado por el IX Distrito en San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, aseguró que la activación de la industria es uno de los mayores desafíos, debido a la crisis económica mundial que ha impactado a todos los sectores.

El legislador, dijo que sin embargo se debe confiar en que será el mayor motor de la reactivación en el municipio y el mayor generador de empleos, por ello se deben de generar las condiciones propicias para mantener la vocación y la tradición industrial que ha caracterizado a San Juan del Río.

Cabrera Valencia, pronunció lo anterior al exponer los resultados y proyectos legislativos de su gestión, durante la visita realizada a la empresa Morgan Advance Materials, en el marco de su segundo informe de actividades en el Congreso de Querétaro.

Insistió en que la preocupación se vive y se siente entre obreros, amas de casa, mujeres y hombres, que día a día buscan el sustento de sus familias, al referir que la incertidumbre es no tener la garantía de un ingreso seguro para la alimentación de sus hijos.

De ahí que consideró que se necesitan acciones de política pública y acciones legislativas para salir adelante, al referir que las leyes deben impactar en el beneficio de cada sanjuanense, por lo que subrayó que hoy más que nunca se necesitan liderazgos experimentados que demuestren eficacia para enfrentar los retos

“El crecimiento económico y la falta de una política nacional eficiente, es una preocupación de empresarios e inversionistas y, esto tiene sus efectos negativos en la generación de empleos”, insistió.

Dijo que resulta indispensable poner manos a la obra desde lo local, apoyar con medidas al alcance de los gobiernos locales para que la activación económica no afecte el bolsillo de las familias y hogares que dependen del sector industrial.

“A lo largo de 11 días hemos recorrido diversas empresas, colonias y localidades y la preocupación es la misma, es no tener certeza sobre la estabilidad económica, me he sentado a la mesa a platicar con muchas jefas de familia y con hombres trabajadores, y la incertidumbre no son los datos macroeconómicos, es la posibilidad real de llevar día a día un ingreso que garantice los alimentos de su familia”, finalizó.