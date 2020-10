El comediante Ricardo Hill sigue atravesando por una dura crisis económica, y luego de vender algunas de sus propiedades para sobrellevar las dificultades por la pandemia y su enfermedad, ahora está pidiendo ayuda económica para no ser lanzado de su casa.

Al ser cuestionado sobre cuál fue el motivo por el que hizo pública esta colecta, el artista explicó: “la desesperación, es mi último mes aquí, anda muy brava la dueña… como ella vive de esto nada más, me da pena también (la situación)”.

Sobre la cantidad que necesita recaudar, Hill comentó: “10 mil pesos, nunca me he retrasado, nunca, a pesar de la pandemia, todavía no acabo, (pero espero juntar) de poquito en poquito”.

De la misma forma, Ricardo reveló que está tomando antidepresivos, pues no quiere tener crisis de ansiedad por este mal momento que atraviesa. “Aun así es difícil, me han dado muchas recetas para que se me quite la ansiedad”.

Por último, el actor reflexionó sobre los cambios que ha tenido su vida y confesó que se tendrá que ir a vivir a una casa que le heredó su madre tanto a él como a sus hermanos. “Es un cambio radical, brutal, terrible, es una cosa espantosa”, remató.