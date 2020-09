Querétaro, 29 Septiembre 2020.- La directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), delegación Querétaro, Rosa Estela Reyes García, estimó que en un plazo no mayor a una semana, podría estar al 100 por ciento limpio el monumento del Acueducto de Querétaro, tras la manifestación de colectivos feministas Pro-aborto, este lunes.

La funcionaria detalló que se trabaja en la limpieza de las estructura basales de Los Arcos y en uno de los muros del Templo de Santa Rosa de Viterbo, los cuales fueron pintados con graffiti y consignas durante la protesta.

Sin embargo, reconoció que el equipo técnico del INAH se ha encontrado con algunos problemas para limpiar las zonas afectadas, por el tipo de material en donde están hechas las pintas.

Explicó que en algunas superficies, la limpieza ha resultado de forma positiva; pero en áreas como las juntas y piedras porosas, ha sido complicado el proceso; pero dijo, tiene solución.

“No más de una semana. En función de lo que hasta ahorita hemos visto. Estamos ocupando tinner y algunos solventes. Si no van siendo suficientes, se tendría que hacer una reintegración de juntas mayor. Si no es así y es pura limpieza, no se tardaría más de una semana”, puntualizó.

Relató que seis elementos del INAH centro Querétaro se encargan de este tema, entre los cuales están el abogado, la restauradora y cuatro arquitectos, que llevan a cabo los análisis técnicos.

Añadió que trabajan en conjunto con el Municipio de Querétaro para la limpieza de estos sitios, por lo que los gastos podrían correr a cargo del gobierno capitalino.

“Lo hace el municipio, es con su personal, no con una empresa específica. Costos no manejamos, nosotros no ejecutamos. Si lo hace con su personal, está dentro de su nomina”, precisó.

En relación con la protesta, Reyes García lamentó que se hayan afectado sitios y monumentos históricos, y que se haya tenido que llegar a este tipo de expresiones.

Estimó que en lo que va del año, ha habido entre cinco y diez casos de pintas en monumentos, dentro de la capital y en municipios como San Juan del Río, señalando que no han sido muchos casos.