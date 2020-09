San Juan del Río, 28 Septiembre 2020.- La Jefa de Piso del Hospital General en San Juan del Río, advirtió que el descuido de la gente para evitar contraer el contagio del Covid-19, está rebasando la capacidad médica y hospitalaria, no solo en San Juan del Río, sino en el Estado.

“La verdad nos están rebasando los contagios, hay mucho descuido, hay mucha fiesta, hay muy poca protección de la gente”, subrayó.

Dijo que desafortunadamente las personas del sector médico que han resultado contagiadas y que en San Juan del Río ha sido prácticamente la mayoría, se debe a que los pacientes son los que los han infectado.

“No porque nosotros los infectemos a ellos, tan así que en nuestra primera fila de atención, los enfermeros que trabajan primero no salen infectados, salimos infectada la gente que trabajamos en piso, que no se ha manifestado y que después sale positivo”.

Guadalupe Ríos Tovar, indicó que la realidad es que es la misma gente que llega a recibir atención, la que ha contagiado a la mayoría del sector médico que ha resultado positivo.

De la misma manera indicó que por guardia han llegado a atender alrededor de 8 personas ya contagiadas por Covid-19, lo que se replica en cada uno de los cinco turnos que se manejan en el Hospital General, lo que sumaría alrededor de 40 contagios por día.

“Todos el personal médicos hemos salido de alguna forma contagiados, por ejemplo yo soy Covid, el director fue Covid y todos hemos sido Covid”, puntualizó.

La jefa de piso del Hospital General, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que hagan uso de las recomendaciones, como usar el cubrebocas, lavado de manos. La sana distancia y todas las medidas que ya son del conocimiento de todos, para evitar que los centros de atención médicos colapsen.

Como experiencia nos refiere: “A mi no me dio una insuficiencia respiratoria como tal, los demás síntomas, dejar de oler, dejar de tener sabor, diarrea, dolor muscular, dolores en las articulaciones y la verdad es un dolor muy terrible, pero a mi me fue muy bien”.

Sin embargo y aunque refiere que relativamente ‘salió bien’, dijo que las personas que tienen una enfermedad agregada, los síntomas pueden ser hasta cien veces más fuertes.

“Esto es yo creo cien veces más fuerte, deteriora el pulmón, hay daño neurológico, el dolor es muy intenso, la forma en que empiezan es dejar de saturar, entonces como dicen, hasta que no lo ves o lo vives no lo crees, nosotros hemos tenido que verlo, vivirlo y de verdad es muy triste que la gente no se cuida”.

Luego hizo referencia a que de cada acto propio, depende el destino de todos, esto significa que si yo me cuido, cuido a todos los demás, cuidarse para que todos los demás podamos estar bien.

Por último manifestó que con los cambios de semáforo la población ya se relajó y no ve necesario cuidarse ya, lo que ha incrementado los contagios y los decesos.