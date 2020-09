A un mes del inesperado fallecimiento de Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’, siguen dándose a conocer historias que revelan el tipo de persona que era el actor fuera de cuadro.

Ahora ha sido la actriz Sienna Miller quien reveló una anécdota que vivió junto al que fuera su compañero de reparto en la película ‘Manhattan sin salida’.

“Él produjo ‘Manhattan sin salida’ y había insistido mucho para que yo participase en ella. Era fan de mi trabajo, algo emocionante porque yo también lo era del suyo. Me contactó y me ofreció la película; era una época en la que no quería trabajar más porque lo había estado haciendo sin parar y estaba agotada, pero yo quería trabajar con él”, contó Miller en entrevista para la revista Empire.

Y aunque dudó en dar a conocer el gesto que Boseman tuvo con ella, Sienna reveló: “No sé si contar o no esta historia, que aún no lo hice, pero voy a hacerlo. Creo que es un testamento de quién era él. Era una película con un gran presupuesto y sé que todo el mundo entiende la disparidad en los salarios de Hollywood, pero yo pedí una cantidad que el estudio no aceptaba. Como era una época en la que dudaba sobre si volver a trabajar, mi hija estaba empezando en la escuela y no era el momento conveniente, dije ‘la haré si se me compensa de forma adecuada’. Chadwick acabó donando parte de sueldo para llegar a la cantidad que yo había pedido. Dijo que era lo que merecía cobrar. Fue la cosa más asombrosa que he experimentado. Ese tipo de cosas simplemente no suceden. Él dijo: ‘te pagan lo que mereces y vales’”.

Finalmente, la actriz contó que desde ese entonces ha contado la anécdota a varios colegas. “Todos se quedaron en silencio, se fueron a casa y probablemente se sentaron a pensar sobre cosas por un tiempo”, remató.