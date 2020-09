Querétaro, 22 Septiembre 2020.- El diputado en Querétaro por el Partido Morena, Néstor Gabriel Domínguez Luna, informó que hasta el momento, la comisión del Trabajo y Previsión Social de la LIX Legislatura del estado, que él preside, no ha recibido los dictámenes de jubilación de las magistradas Celia Maya y Consuelo Rosillo Garfias.

El legislador comentó que la Mesa Directiva del congreso local y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) le han detallado que hasta que no exista una definición de los suplentes de las magistradas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado, no darían continuidad a esta petición.

“Como hemos platicado con la Mesa Directiva y con la JUCOPO, hasta y que no se tenga más avanzado el tema de la designación de estos dos espacios que dejan las magistradas, no piensan mandarlo. Sigue sin llegar a mi comisión”, destacó.

De esta forma, reprobó el diputado, el día que se apruebe la jubilación de ambas magistradas, será el mismo día que se determine a los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Lamentó que han transcurrido ya nueve meses desde el ingreso a las legislatura de los dos dictámenes de jubilación; por lo que dijo esperar a que se realicen los informes del gobernador y del titular del TSJ, para que la mesa directiva tenga a bien turnar los documentos.

Mientras tanto, admitió el legislador, las magistradas Celia Maya y Consuelo Rosillo cobran desde hace nueve meses su pre jubilación, estimando ya una entrega al momento de hasta 1.3 millones de pesos.

Por su parte, el presidente de la JUCOPO, Miguel Ángel Torres Olguín, refirió que si los dictámenes no han sido turnados a la Comisión es porque no cumplen con su proceso legislativo al 100 por ciento.

“Todos los trámites, procedimientos e iniciativas que llegan a la Mesa Directiva son estudiadas y analizadas, y todas se turnan respetando el procedimiento legislativo y esta no es la excepción. Seguramente si no se ha turnado es en razón de que no cumple totalmente con el procedimiento legislativo, pero no hay ningún fondo político”, argumentó.