Querétaro, 16 Septiembre 2020.- La diputada en Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, confirmó que su compañera de bancada, Guadalupe Cárdenas Molina, se contagió de COVID-19; y que al momento ya está en recuperación satisfactoria.

La legisladora Arredondo Ramos relató que comenzaron a presenciar la ausencia de la diputada desde el pasado 26 de agosto, en la penúltima sesión de pleno.

“Si bien todavía no está en calle, pero me dijo que el doctor la dio de alta ya, aunque todavía está dejando que pasen unos días más. Justamente por la situación, no está trabajando con su equipo completo”, comentó.

Mencionó que a raíz del caso de la diputada no se presentaron mayores contagios, sólo Cardenas Molina y su pareja, quienes no requirieron hospitalización. Abigail Arredondo afirmó que la legisladora no tiene conocimiento de dónde pudo haber contraído el virus.

Arredondo Ramos descartó que Guadalupe Cárdenas se haya contagiado en sus funciones dentro del congreso local, y dijo no tener reporte de otro contagio en la legislatura local, entre diputados o trabajadores.

Por su parte, la legisladora Concepción Herrera Martínez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, dijo no tener conocimiento de la enfermedad de la diputada del PRI.

Refirió que solamente cuentan con la información de un trabajador de la legislatura, que tomó vacaciones y que se contagió de COVID-19, quien actualmente se recupera en su domicilio.

Herrera Martínez añadió que este contagio es el segundo de trabajadores que se registra en el congreso.

“Inmediatamente se activó el protocolo, está en su casa. No sabemos dónde se contagio, porque estaba de vacaciones. De la diputada no sabía”, argumentó.

Dentro de las figuras públicas que representan a sectores de la población, también se habla del contagio del presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos del Centro Histórico, Alfonso González Hurtado, del que fuentes cercanas informan que se encuentra hospitalizado, y en calidad de grave.