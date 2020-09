México, septiembre (SEMlac).- El gobierno mexicano, en breve, deberá rendir cuentas sobre 73 observaciones que le hizo el Comité de la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra las Mujeres y las Niñas (CEDAW), organismo que supervisa y valora la aplicación de la Convención, firmada por México en 1981 y que obligatoria para el gobierno.

La Convención es considerada la Constitución de los Derechos de las Mujeres; existen miles de pendientes a los que el gobierno, con una mirada de género, debía responder. En los últimos 29 años, sin embargo, las brechas se ensancharon. Ahora, en los últimos dos años, se abandonó la ruta: no se ha publicado el Programa Nacional de Igualdad ni el de Violencia, ambos los revisa la Secretaría de Hacienda.

En 21 meses se redujeron los presupuestos; no se han armonizado todas las leyes, se abandonaron las campañas de igualdad y no existe un Código Penal Único, como ha solicitado, insistentemente, el comité de la CEDAW y no disminuyeron las cifras de violencia, demanda urgente de ese organismo.

Esta vez, en lo que se llama informe de Medio Paso, el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación) deberá responder a las 73 observaciones, más de la mitad de carácter urgente, al conocido como Noveno. Informe, entregado a la nueva administración en diciembre de 2018,

Las respuestas deben ser del Estado mexicano, conminado a reforzar acciones y acelerar el paso hacia la igualdad. Hasta ahora, según la consulta que hizo SEMlac, ningún convenio se ha renovado con los Gobiernos de los Estados; ni con otras instancias; tampoco se han resuelto problemas acuciantes como la pobreza de género, ni se avanzó en la cultura de género, en la educación ni en los medios de comunicación donde persisten los estereotipos.

Las observaciones piden actuar, especialmente, sobre la violencia de género, el feminicidio, las violaciones sexuales, la prostitución, la trata de mujeres, la seguridad, y piden adoptar medidas urgentes.

Estas observaciones fueron conocidas y examinadas por la actual administración, en una reunión en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en diciembre de 2018. Con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la senadora Martha Lucía Micher Camarena, la totalidad de las consejeras de Inmujeres, pero, todavía, sin la presencia del gobierno federal que tomó protesta hasta el primero de diciembre de ese año.

Entonces se creó una Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. [1] La Comisión fue presidida por la SRE como responsable de implementar el Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Antecedentes

El último informe que presentó México ante la CEDAW en 2017, el noveno, tuvo la muy relevante característica de que logró que en él participaran los tres poderes, las entidades federativas y prácticamente toda la Administración Pública Federal, incluyendo a los organismos autónomos, en un ejercicio de rendición de cuentas.

La sustentación de ese informe en 2018 contó con la participación de primer nivel de las y los responsables de instrumentar las políticas públicas más relevantes de igualdad y de combate a la violencia contra las mujeres, de representantes del poder legislativo y judicial que mostraron el camino emprendido y los avances alcanzados, pero sobre todo los retos pendientes y los enormes desafíos que México enfrenta aún.

Esta sustentación fue acompañada por muchas organizaciones de la sociedad civil, vigilantes de la agenda de género. Hoy no son tomadas en cuenta.

El Comité de la CEDAW, organismo que supervisa y valora la aplicación de la Convención para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y las niñas, emitió 73 observaciones al Estado mexicano con la finalidad de que este reforzara acciones y acelerara el paso.

El Informe de México y su sustentación mostraron que la Agenda de la Igualdad entre Mujeres y Hombres había cobrado un renovado y muy sano dinamismo, que tenía cada vez más aliados que mostraban sus compromisos con objetivos claros, acciones y metas, que abarcaba todas las esferas de preocupación no solo de la CEDAW, sino de la Plataforma de Acción de Beijing y de la convención Belém do Pará, e incidía claramente en las políticas públicas, pero también en la esfera privada con énfasis en prevenir y atender la violencia contra mujeres y niñas, y redistribuir la enorme carga de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante políticas e incentivos públicos para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Dada la importancia del tema, en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, -que solo se ha reunido dos veces en dos años- a finales de 2018 se instaló la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas, presidida por la SRE y responsable de implementar el Sistema para el Seguimiento de Recomendaciones Internacionales en materia de Derechos Humanos.

Su objetivo: integrar los avances en relación con el cumplimiento de la agenda de igualdad internacional y, sobre todo, en la prevención, atención y sanción de las múltiples violencias contra mujeres y niñas.

En este contexto, México tiene la obligación de presentar en 2020 el llamado Informe de Medio Camino para dar cuenta de las acciones emprendidas para atender el grave problema de violencia contra las mujeres, rendir cuentas sobre los avances en dos de las recomendaciones más importantes de la CEDAW, la 19 y la 35, ambas centradas en prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, con especial atención en el feminicidio, sus protocolos de investigación y su adecuada sanción.

El tema de las niñas y las mujeres desaparecidas también deberá ser integrado al Informe de Medio Camino, dando cuenta de los avances alcanzados en materia de búsqueda, rescate e impartición de justicia; en la Alerta AMBER y el Protocolo Alba; en la instrumentación de políticas públicas para prevenir y enfrentar la trata de niñas, adolescente y mujeres con fines de explotación sexual y trabajo forzoso.

En este tema, la CEDAW establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) tiene que fortalecer la perspectiva de género en todos sus procesos, así como sus protocolos.

También es objeto del Informe de Medio Camino la Alerta de Violencia de Género y particularmente la resolución del caso de Pilar Argüello Trujillo, pendiente y atorado hasta ahora.

Se entiende que ante la pandemia del covid-19 la elaboración del Informe de Medio Camino quizá se retrase, pero lo que no sabemos es qué acciones se realizaron, cuáles son los avances y cómo se está integrando este informe.

Además, es relevante conocer con detalle el trabajo realizado y los resultados alcanzados por la Comisión de Seguimiento de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Así como los resultados alcanzados en esta administración en el marco del Sistema Nacional para la Igualdad.

Caso Pilar Argüello Trujillo

La información más reciente -3 de junio 2020-, según texto de la reportera Ana Alicia Osorio, México aún tiene pendiente alcanzar la justicia para Pilar Argüello Trujillo, asesinada hace ocho años y cuyo caso fue llevado al Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (CEDAW).

Adriana Fuentes Manzo, abogada de la asociación civil Equifonía que presentó el caso ante la CEDAW, explicó que actualmente continúan dos vías paralelas: una comunicación enviada al Estado mexicano para que llevara a cabo acciones y recomendaciones específicas por el caso entregadas en el examen que se hace a México. Del asunto no ha pasado nada.

Señaló que el Estado ha realizado algunas reuniones con el papá y la mamá de Pilar, pero hasta el momento no ha dado todas las resoluciones al respecto. “Se ha tenido acercamiento con el padre y con la madre de Pilar, han realizado las investigaciones, pero nosotras quisiéramos saber por ejemplo cómo ha impactado esta recomendación en otros procesos”, dijo la abogada.

Pilar tenía 20 años y vivía en Coscomatepec, al centro de Veracruz. El 2 de septiembre del 2012 caminó hacia el centro de la ciudad y fue encontrada asesinada unas horas después. Su novio, el presunto agresor, fue detenido y él confesó el crimen, pero pese a ello fue liberado.

A partir de allí comenzó una batalla legal para intentar brindar justicia a Pilar Trujillo y a todos los otros casos que existen en la entidad y en el país.

“De manera paralela se están haciendo cortes, se está señalando lo que se ha avanzado en la investigación y digamos que de manera contextual en la atención de víctimas indirectas (…) todas están como haciendo, tal vez no todo lo que se quisiera en este momento, pero estamos en espera también con el otro informe de las recomendaciones de CEDAW que el Estado mexicano presente lo que hasta este momento se ha realizado”.

Adriana Fuentes Manzo agregó: “La Unidad de Análisis y Contexto, lo que nosotros decíamos es: perfecto ya tienes una Unidad de Análisis y Contexto, pero necesitamos saber cómo esto ha impactado no solamente en el tema de Pilar sino también en los demás, sí creemos que necesitamos tener más información de la implementación de esta Unidad”, pero hasta el 9 de septiembre de 2020 no se sabe nada.

[1] El Sistema cuenta con cinco Comisiones, cada una tiene definidos sus integrantes, objetivos, procesos y su Plan de Trabajo.

Las otras cuatro Comisiones son: De Vinculación con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

La de Vinculación con el Poder Legislativo; la de Vinculación con las Entidades Federativas del Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la de Seguimiento de la Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres.