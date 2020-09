Ozzy Osbourne intentó quitarle la vida a su esposa Sharon Osbourne

Sharon Osbourne reveló que durante uno de los episodios en los que su marido Ozzy Osbourne se encontraba intoxicado con drogas intentó quitarle la vida.

Aunque la pareja ha salido adelante a pesar de las malas rachas que han enfrentado a causa de las adicciones del músico, hecho que incluso los ha hecho pensar en una separación definitiva, en esta ocasión Sharon recordó un duro episodio que vivió con Osbourne hace algunos años.

“Él estaba sentado tranquilamente en un sillón, voltea y me dice: ‘Hemos tomado la decisión de que tienes que morir’, de repente se abalanzó sobre mí y empezó a estrangularme. Se tiró encima de mí y yo estaba intentando agarrar cualquier cosa para defenderme. Al final encontré el botón del pánico y lo presioné. Cuando recobré el conocimiento la policía estaba allí”, narró la esposa de Ozzy en el documental titulado ‘The Nine Lives of Ozzy Osbourne’.

Después de este incidente, el artista fue obligado a someterse a un tratamiento en el que permaneció encerrado para combatir sus adicciones, y aunque Sharon pensó pedirle el divorcio, solo le lanzó el siguiente ultimátum: “Si vuelves a hacer algo así o te mato o me matas tú a mí. ¿De verdad quieres que los niños pasen por algo así?”.

Tras superar diversos incidentes como el anterior, la pareja que se casó en 1982 ahora es uno de los matrimonios más ricos del Reino Unido, de acuerdo al periódico The Sunday Times, que estima su fortuna asciende a unos 100 millones de dólares.