Ninel Conde ha pasado de una controversia a otra, y tras la lucha legal que mantiene con Giovanni Medina por la custodia del hijo que procrearon en común, ahora que la fortuna del amor parecía volverle a sonreír con Larry Ramos, resulta que las ex novias del colombiano, entre las que destaca Frida Sofía, han salido a advertirle que no se deje conquistar por un mal hombre.

Mientras la hija de Alejandra Guzmán y otra mujer de nombre Karla Neumann aseguran que Larry es un estafador y solo está interesado en el dinero de la cantante y actriz, ella ha salido a defender al hombre que asegura “ama con locura”.

A través de su cuenta de Instagram, el llamado “Bombón Asesino” defendiendo su romance con Ramos, y junto a dos fotografías donde la pareja luce muy enamorada, escribió una reflexión sobre Gandhi destacando: “En la vida encontrarás personas que aparentan saberlo todo, pero que, en realidad, se engañan con su altivez, orgullo y falsa humildad. Aunque tengas que enfrentarte con personas frustradas, mantén siempre tu frente en alto 🙏🏻”.

Por último, Ninel subrayó su amor por el colombiano expresando: “I madly love you ❤️. Thank you for all your support and patience. You are amazing. A gift from God 🙏🏻. #faith #joy (Te amo locamente ❤️. Gracias por todo su apoyo y paciencia. Eres fabuloso. Un regalo de Dios 🙏🏻. #fe #joy)”.

De esta manera la artista dejó en claro que a pesar de todos los mensajes en contra de su relación sentimental ella seguirá defendiéndola a capa y espada.