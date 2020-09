No podría estar más de acuerdo con el premio nobel de economía, Joseph Stiglitz, que una de las peores creaciones del mundo moderno, generador de pobreza institucionalizada, de abusos y de excesos son los bancos, el sistema financiero, baste un ejemplo sencillo para entender lo que sostengo, piense usted en los efectos de tener en una cuenta de ahorros durante un año 100 mil pesos, ¿cuánto tendría al final de año?, ahora piense que le debe esos mismos 100 mil pesos al banco durante un año, sin pagar a tiempo, ¿cuánto le debería al banco al finalizar el año?.

Esto viene a colación porque de acuerdo con la Comisión Bancaria de México, durante la pandemia hay un ganador en exceso, ¿adivino?, pues si, los bancos que han ganado hasta el momento 487% más por intereses, en comparación con el año pasado, para el mismo periodo.

Usted se preguntará cómo es esto posible, si muchos de ellos anunciaron que no cobrarían durante la pandemia, pues bueno, publicidad engañosa, los intereses siguen corriendo exactamente igual, la “GRAN AYUDA”, es que no le hablan para cobrarle, pero al finalizar el periodo de gracia, si usted no realizó los pagos correspondientes, verá la suma infinita de intereses ordinarios, y moratorios, por lo anterior le aconsejo que tome precauciones y avise a sus personas conocidas.

Similar situación tenemos con la nueva norma oficial mexicana del nuevo etiquetado frontal, esta discusión ha puesto al descubierto los usos despiadados de recursos por parte de las empresas de la comida chatarra, que invierte cantidades exorbitantes de dinero en “ENGAÑAR”, a los consumidores, y no solo eso, provocar adicción a sustancias altamente nocivas para la salud, como lo son el azúcar, la sal, las grasas trans, los alimentos transgénicos, la utilización de campañas de mercadotecnia, el uso de súper héroes para hacerlos atractivos para las y los niños, el despliegue de cabilderos en los congresos para evitar el nuevo etiquetado, sobornos, y todas las malas prácticas que se pueda imaginar están haciendo para evitar esta nueva medida en pro de la salud de nosotros.

Es una medida que se ha pospuesto una y otra vez, en perjuicio no solo de la ciudadanía, pues los costos de las enfermedades que generan esos alimentos como el cáncer, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, entre muchos otros son absorbidos por el estado o a veces por las personas dejándolas en la ruina por tratar de salvar a sus seres queridos.

Concluyo respondiendo a una cuestión obvia, habrá quienes digan que cada persona en su libertad, debe decidir que consume o que no, y estoy de acuerdo con ello, pero no sin información de los efectos que causa, no con publicidad engañosa, no con mentiras, como las que PROFECO acaba de poner al descubierto con pruebas de laboratorios sobre salchichas, que mienten en sus contenidos, así no se puede elegir, por lo que le aconsejo que tome sus precauciones, se informe, se cuide y cuide a los suyos.