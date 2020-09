Por enésima vez, grupo de personas toman caseta de peaje en Palmillas.

San Juan del Río, 1 Septiembre 2020.- Por enésima vez fue tomada la caseta de peaje en Palmillas, por un grupo de individuos provenientes, supuestamente del Estado de Querétaro, con el propósito de liberar las plumas y botear el paso de vehículos.

Como en otras ocasiones el personal de la Guardia Nacional y Militares del 7º. Regimiento Mecanizado de La Llave, se hicieron cargo de la situación que cada vez está siendo costumbre de este grupo de individuos que se dicen ‘integrantes de un ‘movimiento juvenil guerrerense’.

De acuerdo a las autoridades, este tipo de movimientos han causado fuertes afectaciones económicas a CAPUFE, debido a que se deja de cobrar el peaje por varias horas y solo se recupera el boteo que los involucrados en el movimiento se llevan.



Además la situación se está volviendo una molestia para los propios automovilistas y de transporte, debido a que no todos están de acuerdo que los grupos de individuos provenientes de distintos lugares, lleguen y se apoderen del control de la caseta de manera impune.



Lo cierto es que se les ha dejado en libertad para que hagan y deshagan en cuanto al peaje que se debe pagar en la caseta, lo que no a todos le conviene, al referir algunos automovilistas, que al no pagar el peaje, en caso de algún accidente la aseguradora de CAPUFE no les cubre algún siniestro.



Los manifestantes permanecieron como en otras ocasiones por varias horas, lo que generó también fuerte trafico vehicular, sobre todo en dirección a la Ciudad de México.