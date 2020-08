Leticia Calderón aseguró que está dispuesta a llevar a sus hijos a la cárcel para que puedan encontrarse con su padre, Juan Collado, quien está enfrentando un proceso legal acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Asegurando que no tiene conocimiento del nuevo cargo por el que podía ser acusado su ex pareja, la actriz externó durante su encuentro con la prensa el apoyo que siempre le ha brindado al padre de sus hijos.

“Es complicado, a nadie se le desea esta situación por supuesto, hemos hablado y él sabe que lo apoyo, sobre todo con los hijos, con el cuidado, la atención, con educación, y eso siempre lo ha reconocido, ha hablado de vez en cuando con los niños ahorita, últimamente, pero no tocamos tanto el tema, él está tranquilo, muy pegado a Dios, y estoy con la esperanza de que todo esto se solucione”, expresó.

Revelando que fue hace dos semanas la última vez que sus hijos hablaron con su padre, Leticia confesó: “siempre les agrada que su papá les hable, pues obviamente es su papá y les gusta, ojalá pudiera hablar más seguido, y pues si les gusta, se emocionan…”.

Sobre el estado de salud de Collado, Calderón dijo: “No hemos platicado eso, realmente no hablamos (de eso), yo cuando hablo con él trato de que no sean noticias negativas, siempre me pongo a platicar de los niños, que sí hicieron, que si no hicieron… para entretenerlo un poco, tampoco le hablo de la adolescencia de los niños, de lo que estoy pasando y demás para no preocuparlo”.

De la misma manera, Lety negó tener o haber tenido algún contacto con Yadhira Carrillo, actual pareja de su ex. “No, nunca lo ha habido…”.

Finalmente, la actriz mexicana recalcó su interés por lograr que sus hijos puedan ver a su padre. “Mis hijos siempre han tenido el deseo de ir a ver a su papá, repito, no podemos ir nada más a formarnos, anotarnos en la lista y entrar, no es tan fácil, yo siempre estoy en espera de que Juan me llame y me diga que los lleve y feliz de la vida”.