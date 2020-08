Héctor Parra rompió el silencio, luego de que Ginny Hoffman y su hija Alexa lo señalaran de tener conductas pedófilas hacia su hija cuando ella era niña, además de asegurar que es bisexual.

El histrión dijo en entrevista para el programa Ventaneando que las diferencias con Hoffman surgieron por Daniela, su hija mayor, misma que el actor procreó con otra mujer.

Asegurando que cada uno rehízo su vida, y luego de varios años de llevar una relación cordial, Ginny comenzó a tener conductas que le prohibían convivir de manera sana con su retoño, hecho que lo ha llevado a tener un distanciamiento con Alexa desde hace cuatro años, Parra dijo:

“Reitero y con la cara de frente, y con la frente limpia, todo mi ser limpio, que son mentiras, son totalmente mentiras burdas… desde que empezó toda esta sarta de declaraciones son mentiras… de Alexa me incomoda y me molesta que pase esto, es muy delicado, pero Alexa ha sido manipulada en mi contra por años, y tengo pruebas contundentes que, en su momento, respaldado por la ley, van a salir a la luz”.

Cabe señalar que la joven reveló en una entrevista para una publicación que su padre tuvo conductas impropias con ella en la infancia, pero pasó mucho tiempo para que ella se animara a revelarle a su madre lo que estaba pasando.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales […] Todo empezó cuando se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones, las cosas tenían que ser como él quería porque si no, se ponía mal, se enojaba, gritaba”, dijo Alexa.

Por su parte, la actriz aseguró que su ruptura con Héctor surgió por una infidelidad. “Accidentalmente vi un mensaje que le llegó a su teléfono y descubrí que tenía una relación sentimental con otro hombre. Héctor no quiere que se sepa, pero es bisexual; por eso ese día me fui del departamento […] Tenía historias escritas, bastante explícitas de sus pasajes nocturnos con un actor muy famoso, del cual no voy a revelar el nombre”.